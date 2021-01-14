روسيا... "كاتيوشا" تحل محل النشيد الوطني في المسابقات الدولية الكبرى

أعلنت رئيسة لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الروسية، البطلة الأولمبية في المبارزة بالسيف، صوفيا فيليكايا، أن أغنية "كاتيوشا" الروسية قد تحل مكان النشيد الوطني الروسي في العامين المقبلين خلال المسابقات الدولية الكبرى.

وأشارت فيليكايا خلال مقابلة مع موقع "Sport24" الرياضي أنه تم مناقشة الموسيقى التي سيتم تقديمها في العامين المقبلين مع المخرجين، حيث تم التوافق على تعديلات طفيفة بأغنية "كاتيوشا" الروسية لترافق المنتخب الروسي خلال مشاركاته الرياضية.

وبحسب المصادر الإعلامية، فإن الأغنية الروسية "كاتيوشا" هي أغنية سوفيتية عالمية مشهورة ومحبوبة للكثير من الشعوب والدول، حيث أنها تجسد الانتصار الإنساني على الطغاة خلال الحرب العالمية الثانية.

يذكر أن مشاركات المنتخب الروسي في البطولات الكبرى قد تم تعليقها بسبب اتهامات بشأن تزوير بيانات الرياضيين في المختبرات الروسية لمكافحة المنشطات، بحسب المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات.

وكانت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" قد قررت منع الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب الأولمبية لمدة 4 سنوات، لكن محكمة التحكيم للرياضة خفضت المدة إلى عامين.

ومن بين العقوبات المفروضة على المنتخب الوطني الروسي حظر استخدام الرموز الوطنية والأعلام في المسابقات، فضلاً عن نشيد الوطني.