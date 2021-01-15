بيترهانسل يفوز برالي دكار للمرة 14 ويعزز رقمه القياسي

عزز الفرنسي المخضرم ستيفان بيترهانسل رقمه القياسي العالمي عندما فاز بلقب رالي دكار للمرة 14، خلال مسيرته في السعودية اليوم الجمعة، محققا فوزه الثامن بلقب السباق في فئة السيارات.

وكان بيترهانسل (55 عاما) الملقب باسم "السيد دكار" نظرا لكثرة انتصاراته في السباق فاز بالسباق للمرة الأولى في 1991 على متن دراجة نارية، وفقا لـ "رويترز".

وتوج الأرجنتيني كيفن بنابيدس سائق هوندا بلقب الدراجات النارية في نهاية المرحلة 12 والأخيرة في مدينة جدة الساحلية اليوم الجمعة.

وكان السباق الشهير انطلق في 1978 بين العاصمة الفرنسية ودكار عاصمة السنغال لكنه خرج من القارة السمراء لأسباب أمنية في 2009. ويقام السباق حاليا في السعودية بعد إقامته في أمريكا الجنوبية.

وفي اليوم الأخير من السباق، أعلن منظمو السباق وفاة متسابق الدراجات النارية الفرنسي بيير شيربان (52 عاما) بعد خمسة أيام من تعرضه لحادث في المرحلة السابعة.

وشيربان هو أول ضحية لسباق العام الحالي بينما قتل متسابقان للدراجات النارية في السباق في العام الماضي.

وأنهى بيترهانسل السباق متفوقا بفارق 14 دقيقة و51 ثانية على القطري ناصر العطية سائق تويوتا والذي سبق له الفوز بالسباق ثلاث مرات.

وتصدر بيترهانسل السباق من المرحلة الثانية لكنه فاز فقط بمرحلة واحدة طوال السباق.

🎙 بعد 30 عامًا من فوزه الأول، فاز @s_peterhansel للتو برالي داكار للمرة الرابعة عشر. هل سيعود ليضيف نصره الخامس عشر؟#داكار2021 pic.twitter.com/EkeO1rUqIC — داكار - المملكة العربيّة السّعودية (@Dakar_arabic) January 15, 2021

وفاز الإسباني كارلوس ساينز حامل اللقب وزميل بيترهانسل بالمرحلة الأخيرة من السباق واحتل المركز الثالث في الترتيب العام.

وفي الدراجات النارية فاز الأمريكي ريكي برابيك بطل نسخة 2020 بالمرحلة الأخيرة اليوم، واحتل المركز الثاني بعد زميله بنابيدس لتكتمل سيطرة هوندا على أول مركزين لأول مرة منذ 1987.

واحتل البريطاني سام سندرلاند بطل 2017 المركز الثالث في الترتيب العام على متن دراجته كيه.تي.إم.

وقال بنابيدس: "في المرحلة الخامسة شعرت بالقلق لأنني تعرضت لحادث على سرعة عالية وارتطم رأسي وكاحلي وشعرت بالكثير من الألم. وفكرت وقتها في إنها ربما كانت النهاية لكني واصلت العمل والقتال".