بيترهانسل يفوز برالي دكار للمرة 14 ويعزز رقمه القياسي

وكان بيترهانسل (55 عاما) الملقب باسم "السيد دكار" نظرا لكثرة انتصاراته في السباق فاز بالسباق للمرة الأولى في 1991 على متن دراجة نارية، وفقا لـ "رويترز".
وتوج الأرجنتيني كيفن بنابيدس سائق هوندا بلقب الدراجات النارية في نهاية المرحلة 12 والأخيرة في مدينة جدة الساحلية اليوم الجمعة.
وكان السباق الشهير انطلق في 1978 بين العاصمة الفرنسية ودكار عاصمة السنغال لكنه خرج من القارة السمراء لأسباب أمنية في 2009. ويقام السباق حاليا في السعودية بعد إقامته في أمريكا الجنوبية.
وفي اليوم الأخير من السباق، أعلن منظمو السباق وفاة متسابق الدراجات النارية الفرنسي بيير شيربان (52 عاما) بعد خمسة أيام من تعرضه لحادث في المرحلة السابعة.
🏆الفوز ال4️⃣1️⃣ ل @s_peterhansel ! #داكار2021 pic.twitter.com/2bv3kdqWNz— داكار - المملكة العربيّة السّعودية (@Dakar_arabic) January 15, 2021
وشيربان هو أول ضحية لسباق العام الحالي بينما قتل متسابقان للدراجات النارية في السباق في العام الماضي.
وأنهى بيترهانسل السباق متفوقا بفارق 14 دقيقة و51 ثانية على القطري ناصر العطية سائق تويوتا والذي سبق له الفوز بالسباق ثلاث مرات.
وتصدر بيترهانسل السباق من المرحلة الثانية لكنه فاز فقط بمرحلة واحدة طوال السباق.
🎙 بعد 30 عامًا من فوزه الأول، فاز @s_peterhansel للتو برالي داكار للمرة الرابعة عشر. هل سيعود ليضيف نصره الخامس عشر؟#داكار2021 pic.twitter.com/EkeO1rUqIC— داكار - المملكة العربيّة السّعودية (@Dakar_arabic) January 15, 2021
وفاز الإسباني كارلوس ساينز حامل اللقب وزميل بيترهانسل بالمرحلة الأخيرة من السباق واحتل المركز الثالث في الترتيب العام.
وفي الدراجات النارية فاز الأمريكي ريكي برابيك بطل نسخة 2020 بالمرحلة الأخيرة اليوم، واحتل المركز الثاني بعد زميله بنابيدس لتكتمل سيطرة هوندا على أول مركزين لأول مرة منذ 1987.
Unbelievable pictures from Dakar yesterday....— Toby Moody 🎙 (@TobyMoody) January 12, 2021
Are we on another planet? #Dakar2021 #DakarInSaudi #داكار2021 pic.twitter.com/bc7N9vdaV7
واحتل البريطاني سام سندرلاند بطل 2017 المركز الثالث في الترتيب العام على متن دراجته كيه.تي.إم.
🚗 Catch me if you can! #Dakar2021 pic.twitter.com/oaBToAfKc3— DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2021
وقال بنابيدس: "في المرحلة الخامسة شعرت بالقلق لأنني تعرضت لحادث على سرعة عالية وارتطم رأسي وكاحلي وشعرت بالكثير من الألم. وفكرت وقتها في إنها ربما كانت النهاية لكني واصلت العمل والقتال".
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