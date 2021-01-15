"فيفا": انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية 2020

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" انسحاب أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل أوقيانوسيا من بطولة كأس العالم للأندية 2020، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 حتى 11 من شهر فبراير المقبل.

وقال "فيفا" في بيان "تم إبلاغ الاتحاد اليوم من قبل نادي أوكلاند سيتي بأنه في ضوء جائحة كورونا وإجراءات الحجر الصحي ذات الصلة التي تتطلبها السلطات النيوزيلندية، لن يتمكن النادي من المشاركة في كأس العالم للأندية 2020".

FIFA has today been informed by @AucklandCity_FC that, in light of the COVID-19 pandemic and related quarantine measures required by the New Zealand authorities, the club will be unable to participate in next month's FIFA Club World Cup



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وأضاف البيان "على الرغم من الاتصالات المنتظمة بين فيفا والنادي والاتحاد النيوزيلاندي واتحاد أوقيانوسيا في الأيام الأخيرة، فإن متطلبات سلطات نيوزيلندا فيما يتعلق بالعزل والحجر الصحي تتجاوز اختصاص فيفا، وبالتالي، لم يكن من الممكن الوصول إلى حل".

وأكد البيان أن "فيفا بالتعاون مع السلطات القطرية سيقوم بتنفيذ بروتوكول طبي وأمني شامل يوفر الضمانات اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع المشاركين في المسابقة".

وعلى ضوء ذلك ستشارك أندية الدحيل القطري والأهلي المصري وبايرن ميونيخ الألماني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي وتيجريس أونال المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية الذي سيتحدد يوم 30 يناير الجاري بين بالميراس وسانتوس البرازيليان.

وبذلك لن تقام المباراة الأولى التمهيدية من المسابقة التي تجمع الدحيل القطري وأوكلاند سيتي، ليبدأ الفريق القطري من الدور الثاني.

وستجرى قرعة البطولة في زيورخ بسويسرا يوم 19 يناير الجاري.