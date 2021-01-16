سيميوني يفوز بلقب أفضل مدرب للأندية خلال العشرية الأخيرة

ووفقا لما أعلنه الاتحاد الخاص بإحصاءات كرة القدم، تصدر الـ"تشولو" القائمة برصيد 152 نقطة، يليه غوراديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنكليزي، (144 نقطة)، ثم كلوب، المدير الفني لليفربول الإنكليزي، (105 نقاط).

#️⃣1️⃣ Nuestro entrenador Diego Pablo @Simeone ha sido nombrado por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) como mejor entrenador de club de la década. ¡Enhorabuena, míster! 🔝 🙌



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🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/n1aPrgGS52 — Atlético de Madrid (@Atleti) January 12, 2021

وجاء ترتيب أفضل 10 مدربين كالتالي:

1.دييغو سيميوني. 2. جوزيب جوارديولا. 3. يورجن كلوب. 4. جوزيه مورينيو. 5. ماسيميليانو أليجري. 6. أوناي إيمري. 7. زين الدين زيدان. 8. كارلو انشيلوتي. 9. ماوريسيو بوكيتينو. 10. مارسيلو غالاردو.

في تصنيف أفضل صانع ألعاب على مدار العقد الماضي، فكان من نصيب مهاجم برشلونة ليونيل ميسي.