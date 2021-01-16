لوف يفوز بلقب أفضل مدرب للمنتخبات خلال العشرية الأخيرة

ووفقا لما أعلنه الاتحاد الخاص بإحصاءات كرة القدم، تصدر لوف القائمة متقدما على الفرنسي ديديه ديشامب، فيما جاء تيتى المدير الفني للمنتخب البرازيلي في المركز الثالث.
Dzsenifer #Marozsan, @Manuel_Neuer and Joachim #Löw have all been awarded with major honours by the International Federation of Football for History & Statistics (IFFHS) 🙌— Germany (@DFB_Team_EN) January 15, 2021
More details 👉 https://t.co/LiMnAuNKQ6#DieMannschaft pic.twitter.com/G8qgaef02l
وجاء ترتيب أفضل 10 مدربين كالتالي:
1-يواكيم لوف( ألمانيا )، 2-ديديه ديشامب (فرنسا)، 3-تيتي (البرازيل)، 4-أوسكار تاباريز (أوروجواي)، 5-فرناندو سانتوس(البرتغا)، 6- فيسينتي دل بوسكي (أسبانيا)، 7- روبرتو مارتينيز (إسبانيا)، 8-خوسيه بيكرمان (الأرجنتين)،9-مارك ويليامتس (بلجيكا)، 10-غاريث ساوثغيت (إنجلترا).
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