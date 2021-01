راتب رونالدو السنوي أعلى من أجر جميع لاعبي 4 أندية إيطالية

🛫 Cristiano Ronaldo in Serie A this season :



🏟 13 Games

⏱1092 Minutes

⚽️ 15 Goals

✔️Goal per game: 1.16 🔥



Messi in La Liga this season :



🏟 17 Games

⏱1459 Minutes

⚽️ 11 Goals

✔️Goal per game: 0.64pic.twitter.com/Pzimd9t76W