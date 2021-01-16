راتب رونالدو السنوي أعلى من أجر جميع لاعبي 4 أندية إيطالية

أشارت تقارير إعلامية إلى أن الراتب السنوي الذي يتقاضاه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من يوفنتوس الإيطالي، يبلغ 4 أضعاف ما يحصل عليه أقرب لاعب إليه في قائمة أعلى الرواتب في الدوري.

ويحصل البرتغالي على راتب أسبوعي يصل لنحو 600 ألف يورو أسبوعيا من فريق يوفنتوس، بحسب ما نشر موقع sportbible.

ويصل أجر النجم البرتغالي الى 31 مليون يورو سنويا وهو ما يزيد على مجموع رواتب جميع لاعبي 4 أندية من دوري الدرجة الأولى في إيطاليا.

وبحسب الموقع فإن راتب رونالدو، يبلغ أكثر من رواتب لاعبي أندية أودينيزي، وهيلاس فيرونا، وكروتوني، وسبيزيا، وجميعها تلعب في الدرجة الأولى "الكالتشيو".

🛫 Cristiano Ronaldo in Serie A this season :



🏟 13 Games

⏱1092 Minutes

⚽️ 15 Goals

✔️Goal per game: 1.16 🔥



Messi in La Liga this season :



🏟 17 Games

⏱1459 Minutes

⚽️ 11 Goals

✔️Goal per game: 0.64pic.twitter.com/Pzimd9t76W — Eng Mourinho (@EngMourinho) January 10, 2021

بينما يتقاضى الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس راتبا سنويا يصل لـ8.1 مليون يورو، ليحتل المرتبة الثانية في قائمة الرواتب.

ويتواجد في المركز الثالث البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان بـ7.6 مليون يورو، وهو ما يحصل عليه أيضاً زميله الدنماركي كريستيان إيركسن، وكذلك البوسني إدين دزيكو مهاجم روما.