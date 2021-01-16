أرسنال يفسخ عقده مع مسعود أوزيل

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم السبت، بأن الألماني مسعود أوزيل، لاعب وسط أرسنال، قد توصل إلى اتفاق مع الفريق بشأن الرحيل خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقا لموقع "أثليتك"، فإن أوزيل توصل إلى اتفاق مع أرسنال بشأن فسخ العقد في يناير/كانون الثاني الجاري، قبل انتقاله إلى صفوف فريق فناربخشه التركي.

"سيجعل أوزيل ينتقل إلى الدوري التركي في صفقة مجانية، نظير التخلي عن راتبه حتى نهاية الموسم، والذي يبلغ 7 ملايين جنيه إسترليني".

وأشار إلى أن هذا الأمر

ويعد مسعود أوزيل من أصحاب أكبر الرواتب في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أنه يحصل على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أثار فيه أوزيل التوقعات حول مسألة انتقاله، بنشر صورة قديمة له عبر حسابه على "تويتر" في إسطنبول، مكتوب عليها "هذه المدينة...".

ودخل أوزيل في علاقة متوترة مع الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، منذ الموسم الماضي، مما جعل اللاعب الألماني لا يشارك مع آرسنال منذ مارس/آذار 2020.

وكانت وكالة "فرانس برس" قد أفادت في وقت سابق نقلا عن وسائل إعلام تركية، بأن هناك تقدم المفاوضات بين أوزيل وفناربخشه التركي.

وأشارت إلى أن اللاعب الألماني سوف يوقع على عقد لمدة 3 سنوات ونصف.