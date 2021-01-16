الحرب الكلامية تشتعل بين مانشستر يونايتد وليفربول بسبب تصريحات يورغن كلوب

اشتعلت الحرب الكلامية قبل كلاسيكو الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تصريحات ادعى فيها يورغن كلوب مدرب ليفربول باستفادة غريمه مانشستر من ضربات الجزاء، ما أدى إلى رد لاعب اليونايتد بحدة.

وقال فيرنانديز، في تصريحات نشرتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "أرى انتقادات الناس دائما لكنني حقا لا أهتم. لدينا لاعبون سريعون في الهجوم. أنتوني مارسيال هو أحد أفضل اللاعبين في منطقة الجزاء، وماركوس راشفورد لاعب آخر سريع، ويمكنه أن يأخذ الكرة بعيدا عن المدافع في أي لحظة".

وأضاف: "لقد لعبت في البرتغال، وعندما تلعب مع سبورتنغ لشبونة تتحدث فرق الخصم بنفيكا وبورتو دائما عن هذه الأشياء أحيانا للضغط على الحكم، وأحيانا لإحداث بعض الضجة في الصحافة".

وأكد فيرنانديز أن ضربات الجزاء "جزء أساسي من اللعبة، وجميع الفرق تحصل عليها"، وليس فريقه فقط.

جاء ذلك بعد تصريحات المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، التي أشار فيها إلى أن غريمه يحصل على عدد أكبر من ضربات الجزاء من فريقه في الدوري، بسبب تعاطف الحكام مع كتيبة أولي غونار سولشاير (حسب تعبيره)، قبل أن يرد عليه فرنانديز بالطريقة المذكورة أعلاه.

ويستضيف ليفربول غريمه مانشستر يونايتد مساء الأحد، في قمة الجولة 19 للدوري الإنجليزي، ويطمح "الريدز" (لقب نادي ليفربول) للانتصار ومعادلة رصيد "الشياطين الحمر" (لقب نادي مانشستر يونايتد) بـ36 نقطة في قمة الدوري، متفوقا على الوصيف الليفر (33 نقطة)، بفارق 3 نقاط.

يذكر أن فيرنانديز سجل 5 ركلات جزاء هذا الموسم لفريقه في الدوري، وهو نفس عدد الركلات التي سجلها نجم ليفربول المصري محمد صلاح.