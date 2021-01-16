"سانت إيتان" الفرنسي يرد على بيان "الزمالك" المصري بشأن أزمة العمولات

أكد نادي سانت إيتان الفرنسي أنه لم يقصد مسئولي فريق الزمالك المصري حينما ألمح إلى وجود من يريد تقاضي عمولات في صفقة المهاجم مصطفى محمد.

وعبر حوار مع موقع "يلا كورة" المصري قال جان لوك بويزين مدير التعاقدات بنادي سانت إيتيان الفرنسي، إن التصريحات الصادرة عن رولان رومييه رئيس النادي لم يكن يقصد بها أي إساءة لمجلس إدارة نادي الزمالك الحالي.

وطلب بويزين ضرورة توضيح الموقف حيث قال: "أريد نشر توضيح من جانب إدارة النادي، وهو أن رولان رومييه رئيس النادي لم يكن يقصد على الإطلاق أي مسؤول رسمي في نادي الزمالك أو أي فرد من مجلس الإدارة عندما تطرق في الحديث إلى عمولات وكان حديثه عن وكلاء أثاروا غضبه في هذه الصفقة".

واختتم"هناك أزمة بين سانت إيتيان وبين الوكلاء وهو ما جعل رومييه يشعل بالغضب ويقول هذه التصريحات والتي ما زلت مصرا أنها فُهمت على نحوٍ خاطئ".

يشار إلى أن نادي الزمالك المصري كان قد أعلن إيقاف إجراءات صفقة انتقال مهاجمه مصطفى محمد إلى فريق سانت إيتان الفرنسي.

وبحسب صحيفة "الوطن سبورت" المصرية، فإن قرار إيقاف الصفقة اتخذته اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، بعد تلويح رئيس النادي الفرنسي، في الإعلام بوجود أشخاص داخل النادي يطالبون بعمولة من أجل حسم الصفقة.

وعللت إدارة النادي قرارها بأن هذه التصريحات تسيء لإدارة النادي التي تقوم بنفسها بالتفاوض على طريقة بيع اللاعب، مما تعد معه تلك التصريحات بمثابة اتهام واضح يرفضه المسؤولون في النادي.

وكان رولان رومييه رئيس النادي الفرنسي قد خرج من خلال تصريحات لفضائية "النهار" اتهم فيها مسؤولين في نادي الزمالك بطلب الحصول على عمولات من أجل تسهيل صفقة انتقال مهاجم القلعة البيضاء مصطفى محمد لصفوف الفريق الفرنسي.