محمد صلاح عن مباراة مانشيستر غدا: الخسارة كابوس كبير

قال المهاجم المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي إن مباراة فريقه غدا مع مانشيستر يونايتد مختلفة، واصفا الخسارة فيها بأنها كابوس كبير.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية فقد أكد صلاح في تصريحات صحفية أن اختلاف المباراة نابع من كون مانشيستر في المركز الأول بفارق ثلاث نقاط.

وقال: المباراة ستكون كبيرة حقًا، خاصة لأنهم الآن في المركز الأول ونحن في المركز الثاني".

يشار إلى أن ليفربول سيلتقي مانشستر يونايتد، في المباراة المقرر مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي، ويخوض صاحب اللقب المباراة من وصافة جدول ترتيب المسابقة، بـ33 نقطة، بينما يقف الشياطين الحمر في القمة وفي جعبتهم 36 نقطة.

وأشار مهاجم الريدز إلى أن مانشيستر يلعب بشكل جيد هذا الموسم، قائلا: "إنهم يلعبون بشكل جيد هذا الموسم أيضًا، إنها مباراة جيدة ولكن في نهاية المطاف نحتاج للفوز بتلك المباراة ، أعتقد أن هذا هو أهم شي"ء.

وتابع: ربما يقول البعض إنها مباراة.. نعم هي مباراة، لكنها ستحدد بشكل كبير شكل المنافسة.."

وعلل قائلا: في حالة الخسارة سيتسع الفارق لست نقاط، والفوز سيجعلنا نزاحمهم من جديد على الصدارة، سيكون هدفي هو التسجيل من أجل مساعدة الفريق على الفوز، ولكن في حال أخفقت في التسجيل وفشلنا في الانتصار سيكون هذا بمثابة كابوس كبير.

واكد صلاح أن على ليفربول أن يكون جاهزا للمنافسة، متوقعا أن تكون المباراة غدا "مميزة بعض الشيء".

وعلى الرغم من الضغط الشديد قبل المباراة الأكبر في الموسم حتى الآن، يصر صلاح على أن ليفربول في حالة ذهنية قوية.

وقال: "في ملعب التدريب تشعر كيف يركز اللاعبون، وكيف يدفع اللاعبون بعضهم البعض للفوز بالمباريات.. نحن في حالة ذهنية قوية".

وأشار المهاجم المصري إلى نزيف النقاط في آخر مبارتين لفريقه قائلا: "لقد فقدنا أيضًا نقطتين في آخر مباراتين، لذلك نحن بحاجة إلى العودة إلى طريقنا ونحتاج إلى البقاء على المسار الصحيح للفوز بالمباريات حتى نتمكن من مواصلة القتال من أجل الدوري الممتاز".

يشار إلى أن محمد صلاح يعتلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفاً، بعد مرور 18 جولة من المسابقة المحلية، وخلفه هيونج مين سون لاعب توتنهام بـ11 هدفاً، وفي المركز الثالث دومينيك كالفيرت ليوين بـ11 هدفاً، مناصفة مع برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد.