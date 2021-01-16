هل يؤثر استفتاء جماهير ريال مدريد "الغريب" على مستقبل زين الدين زيدان؟

أعرب الأغلبية من جماهير نادي ريال مدريد الإسباني، في استفتاء لصحيفة "ماركا" المحلية، عن استيائهم من نتائج الفريق الحالية، معربين عن رأيهم بأن فترة المدرب زيدان مع الفريق اقتربت من الانتهاء.

ووجهت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني عدة أسئلة إلى قرائها، في أعقاب خروج ريال مدريد من كأس السوبر المحية، بعد خسارته 1-2 على يد أتلتيك بلباو، الخميس، من بينها ما إذا كانوا يرون أن أداء زيدان يتراجع، فأجاب 72% بالقول: "نعم. وهناك ظواهر تدل على أن دوره ينتهي".

وفي المقابل، اختار 28% من القراء القول: "لا. إنه المدرب المثالي لريال مدريد".

وردا على سؤال: "من الأسوأ في المباراة؟"، حصد المدرب الفرنسي أكثر من نصف الأصوات بنسبة 53% ، مقابل 23% لصانع الألعاب إيدن هازارد، و18% للوكاس فاسكيز الذي تسبب بركلة جزاء على فريقه.

وفي أحد أسئلة الاستفتاء، رأى 25% من المشاركين أن مستوى اللاعبين بشكل عام كان وراء الخروج من البطولة، بينما ألقى 28% اللوم على تغييرات زيدان، فيما اعتبر 30% أن الأداء خلال المباراة كان سبب الإقصاء.

تكمن غرابة آراء الجمهور بأن زيدان يعتبر المدرب الأكثر نجاحا مع ريال مدريد خلال السنوات الماضية، إذ قاد الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، وحقق معه الدوري الإسباني مرتين.