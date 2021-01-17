محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل حول مستقبله مع ليفربول... فيديو

حسم اللاعب المصري، محمد صلاح، الجدل حول مستقبله مع فريق ليفربول الإنجليزي، بعد انتشار الكثير من التكهنات حول رغبته بمغادرة ملعب الأنفيلد في الفترة الأخيرة.

وقال صلاح، في حوار مع قناة "tv2" النرويجية، "لا أعرف، إذا سألتني سأقول إنني أريد أن أبقى في ليفربول لأطول فترة ممكنة".

وتابع الدولي المصري بقوله: "ولكن كما قلت من قبل، فإن الأمر في يد النادي، سأمنح دائما كل ما لدي بنسبة 100% حتى آخر لحظة لي في هذا النادي".

وأتم النجم المصري: "أريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب، أريد أن أمنح 100 % للأشخاص الذين يظهرون لي الحب طوال الوقت".

I morgen smeller det! Salah tror Liverpool vinner mot Manchester United, hva tror du?🔥 #2pl pic.twitter.com/OvLGQ5UToj — TV 2 Sporten (@2sporten) January 16, 2021

ودارت شائعات، في وقت سابق من هذا الموسم، حول مستقبل اللاعب البالغ 28 عاما في ليفربول، بعد مقابلة أجراها مع صحيفة "آس" الإسبانية وألمح إلى إمكانية رحيله إلى أحد قطبي الليغا (ريال مدريد أو برشلونة).