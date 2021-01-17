نورمحمدوف قد يعود عن اعتزاله بعد نزال ماكغريغور وبوارييه

وأضاف وايت بأن الروسي قد يقرر العودة عن اعتزاله بعد مشاهدته لنزالين مقرريين بين النيوزيلندي دان هووكر والأمريكي ميخائيل شاندلير، إضافة لمواجهة ماكغريغور وبوارييه.
وتابع: "إذا أظهر هؤلاء المقاتلون شيئا مثيرا وجعلوه يرغب بالقتال، فسيعود حبيب".
Here we go... @TeamKhabib pic.twitter.com/ToOMzjjYkI— danawhite (@danawhite) January 15, 2021
هذا وسيجري كلا النزالين المقررين في أبوظبي الأسبوع المقبل.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
هذا واعتزل نورمحمدوف، رياضة الفنون القتالية عن عمر 32 عاما، بعد فوزه على الأمريكي جاستن غايتجي في النزال الذي جمعهما في الـ24 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليحافظ على لقبه بطلا لمنظمة للفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف، محققا انتصاره الـ29 خلال مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)