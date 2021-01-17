نورمحمدوف قد يعود عن اعتزاله بعد نزال ماكغريغور وبوارييه

أعلن دانا وايت، رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة على أن البطل الروسي المعتزل، حبيب نورمحمدوف، قد يعلن عودته إلى حلبة النزال.

وأضاف وايت بأن الروسي قد يقرر العودة عن اعتزاله بعد مشاهدته لنزالين مقرريين بين النيوزيلندي دان هووكر والأمريكي ميخائيل شاندلير، إضافة لمواجهة ماكغريغور وبوارييه.

وتابع: "إذا أظهر هؤلاء المقاتلون شيئا مثيرا وجعلوه يرغب بالقتال، فسيعود حبيب".

هذا وسيجري كلا النزالين المقررين في أبوظبي الأسبوع المقبل.

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هذا واعتزل نورمحمدوف، رياضة الفنون القتالية عن عمر 32 عاما، بعد فوزه على الأمريكي جاستن غايتجي في النزال الذي جمعهما في الـ24 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليحافظ على لقبه بطلا لمنظمة للفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف، محققا انتصاره الـ29 خلال مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.