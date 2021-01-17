إعلام عبري: 9 إسرائيليين شاركوا "سرا" في رالي دكار بالسعودية

شارك 9 سائقين إسرائيليين في رالي دكار بنسخته الـ 43 الذي جرى تنظيمه في وقت سابق من الشهر الجاري بالسعودية رغم الحظر المفروض على سفر الإسرائيليين إلى المملكة، بحسب تقارير إعلامية.

وأدرج اثنان من السائقين الإسرائيليين وهما داني بيرل وشارلي غوتليب، على أنهما يمثلان بلجيكا ولم يرتديا أي رموز إسرائيلية محددة، بحسب ما ذكرته صحيفة "تايمز أو إسرائيل" اليوم الأحد.

إلا أن سائقين آخرين دخلوا المملكة بجوازات سفر إسرائيلية وكان السعوديون على علم بوجودهم، بحسب ما نقلته الصحيفة عن إذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تسهال)".

وتم رعاية مشاركة الإسرائيليين التسعة في رالي دكار 2021 على يد شركة إسرائيلية متخصصة في مجال اختبارات الحمض النووي باسم MyHeritage.

وشارك 3 إسرائيليين آخرين في السباق تحت راية فريق CRV الذي يرفع العلم الأمريكي وهم: أفيف كادشاي، ويزهار أرموني وماعوز فيلدر.

ورافق المتسابقون الإسرائيليون نيريت أوفير الباحثة في معهد عزري لدراسات الخليج بجامعة حيفا، والتي شاركت على حسابها بموقع فيسبوك صورا من المتسابقين الإسرائيليين، كما تظهر في أخرى مع المتسابق السعودي صالح السيف.

وأمس السبت، عاد المتسابقون الإسرائيليون التسعة إلى إسرائيل، وفق المصدر ذاته.

وانطلقت فعاليات النسخة الـ43 من "رالي دكار 2021" العالمي للسيارات في السعودية بين 3 إلى 15 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقالت "تايمز أوف إسرائيل" إن تل أبيب تقيم منذ فترة طويلة علاقات سرية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية، وقد تعززت في السنوات الأخيرة، يحث واجهوا تهديدا مشتركا من قبل إيران.