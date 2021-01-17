بنصف دستة أهداف... نابولي يكتسح فيورنتينا في الدوري الإيطالي... فيديو

حقق فريق نابولي فوزا كاسحا على ضيفه فيورنتينا بنتيجة (6-0)، اليوم الأحد، في المرحلة الـ18 من الدوري الإيطالي.

وافتتح لورينزو إنسيني التسجيل لنابولي في الدقيقة 5 ثم عاد وسجل الهدف الخامس من ضربة جزاء في الدقيقة 72.

وأحرز كل من دييجو ديم وهيرفينج لوزانو وبيوتر زيلينسكي وماتيو بوليتانو، الأهداف الأربعة الأخرى لنابولي في الدقائق 36 و38 و45 و89.

وسجل نابولي فوزه الـ11 مقابل تعادل وحيد و5 هزائم، في الوقت الذي خسر فيه فيورنتينا للمرة الثامنة، مقابل 4 انتصارات و6 تعادلات، ليتوقف رصيده عند 18 نقطة في المركز الـ14.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد نابولي إلى 34 نقطة ليتقدم للمركز الثالث بفارق الأهداف عن روما صاحب المركز الرابع ومتأخرا بـ 3 نقاط عن إنتر ميلان الوصيف وبفارق 6 نقاط عن ميلان متصدر الدوري الإيطالي.