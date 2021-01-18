"فيفا" يستبعد ملعبا قطريا من بطولة العالم للأندية 2020

صرح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه قرر استبعاد "استاد خليفة" الدولي من استضافة مباريات كأس العالم للأندية 2020 التي ستقام في قطر.

وبحسب بيان للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نشره موقع "يلا كورة" فقد أكد أنه لن يتم استخدام استاد خليفة الدولي في بطولة كأس العالم للأندية 2020.

وعلل الاتحاد استبعاده الاستاد القطري بانسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل أوقيانوسيا من البطولة.

يشار إلى أنه لن تقام مباراة الجولة الأولى، وسيبدأ الدحيل القطري المنافسة من الدور الثاني، وبخلاف ذلك يبقى شكل المنافسة بلا تغيير بعد انسحاب أوكلاند سيتي.

وقد أبلغ أوكلاند سيتي "فيفا" اعتذاره عن عدم المشاركة قائلا: "في ضوء جائحة كورونا وتدابير الحجر الصحي التي تتطلبها سلطات نيوزيلندا، لن يتمكن النادي من المشاركة في كأس العالم للأندية".

وقد كان من المقرر أن يستضيف استاد خليفة الدولي مباراتين من مباريات البطولة، وبالتالي فإن خروج أوكلاند قد قلص عدد المباريات ولهذا تم الاستغناء عن الاستاد.

وقد أكد البيان أنه ستقتصر الاستضافة على ملعبي المدينة التعليمية وأحمد بن علي في بطولة كأس العالم للأندية 2020.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب أحمد بن علي المباراة الافتتاحية للبطولة في الـ4 من فبراير المقبل بدلاً من 1 فبراير، بينما يحتضن ملعب المدينة التعليمية المباراة النهائية للبطولة في 11 فبراير المقبل.

يذكر أن المنافسة بعد خروج اوكلاند سوف تنحصر بين الدحيل القطري، الأهلي المصري، بايرن ميونيخ الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، تايجرز أونال المكسيكي، ثم الفائز من سانتوس وبالميراس البرازيليين والمقرر إقامة المباراة بينهما في 30 يناير، ليكون ممثلا لأمريكا الجنوبية.

جدير بالذكر أن قرعة تحديد المواجهات المباشرة ستجرى في مدينة زيورخ السويسرية يوم 19 يناير المقبل.