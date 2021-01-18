الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر إيقاف حارس مرمى "الأهلي" وتغريمه

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا بوقف حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، وفرض غرامة مالية عليه بسبب ما قال إنه "سلوك غير رياضي".

ذكرت ذلك صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قررت إيقاف محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، 4 مباريات.

وتابعت الصحيفة المصرية: "كما قررت اللجنة فرض غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه"، مشيرة إلى أن السبب في ذلك هو قيامه بسلوكه غير رياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام فريق البنك الأهلي.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشناوي اعترض على القرارات التحكيمية خلال لقاء فريقه مع البنك الأهلي الذي أقيم، أمس الأحد، وكانت نتيجته هي التعادل السلبي.

وأقيمت المباراة على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.