بعد المصالحة الخليجية... السعودية تتخذ قرارا بشأن "بي إن سبورت"

وقررت الرياض أمس عودة "بي إن سبورت" إلى الأسواق السعودية مجددا، حسبما نقل موقع عاجل السعودي.

يأتى هذا القرار في أعقاب المصالحة الخليجية التي تمت مؤخرا بين الرباعي العربي وقطر.

ووقعت الدول الخمس الخليجية على بيان العلا في الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري، خلال القمة الخليجية الـ 41 والتي أعلن قبلها بساعات عن استئناف حركة الطيران وفتح الحدود بين السعودية وقطر، وتبعتها ذات الإجراءات عقب القمة من الجانب الإماراتي.

وأعلنت هيئة المنافسة في المملكة إلغاء ترخيص الشبكة في السعودية بشكل نهائي، حسب ما جاء في البيان الذي نشرته الإخبارية السعودية وقتها في يوليو الماضي.

وقالت الهيئة في بيانها، إن الشبكة خالفت نظام العمل داخل المملكة، ولذا تم تغريمها 10 ملايين ريال. (الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي).

وتابعت الهيئة إنه تبين إساءة استغلال الشبكة لوضعها المهيمن، وأجبرت الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى غير رياضية، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

ومن الأسباب التى أوردتها الهيئة أيضا: "إجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى، وذلك كشرط لمشاهدة بطولة "يورو 2016"، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة".

وألزمت هيئة المنافسة شبكة "بي إن سبورت" برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة.