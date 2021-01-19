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    "فقدت الذاكرة"... لاعب مصري يتحدث عن معاناته بعد "بلع لسانه"

    © Sputnik . Mikhail Serbin
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    قال الهاني سليمان، لاعب نادي سموحة المصري، إن واقعة بلع لسانه في مباراة الإنتاج الحربي قد أثرت على ذاكرته لمدة ساعتين عقب إفاقته.

    وفي تصريحات إذاعية نشرتها بوابة "الوطن سبورت"، أكد الهاني أنه عاش أوقات صعبة، بعد تعرضه لصدمة قوية في مباراة فريقه مع الإنتاج الحربي.

    جماهير الزمالك حزينة لخسارة فريقها بعد احدى المبارايات
    © AP Photo / Ahmed Abd el-Gwad
    لحظة طرد جنش والهاني سليمان خلال مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

    وقال: "فقدت الذاكرة بسبب تعرضي لالتحام قوي، ولاعب الإنتاج الحربي كمل بركبته في دماغي بدون تعمد".

    وأوضح أن الالتحام كان شديدا لدرجة أنه لم يتذكر أي شئ إلا بعد انتهاء المباراة، مؤكدا: "فقدت الوعي مباشرة بعد اصطدامي بزميلي".

    وتابع: "فتحت عيناي في غرفة الملابس، ومش عارف احنا فين؛ لأني فقدت الذاكرة بعد الخبطة، وبعد ساعة أو ساعتين بدأت أفتكر، ونسيت كل حاجة حصلت ليا في المباراة إلا الهدف الذي سجل في شباكي".

    وأوضح أنه خضع لأشعة مقطعية على المخ، أكدت سلامته وجاهزيته لمباراة بيراميدز، المقرر لها الجمعة المقبل في الثانية والنصف ظهرا باستاد الاسكندرية في الدوري المصري الممتاز.

    وأشار حارس مرمى سموحة إلى أنه سيعود إلى التدريب اليوم، رغم أنه يعاني من تعب بسيط في عينه نتيجة الالتحام القوي.

    يشار إلى أن مباراة الإنتاج الحربي وسموحة قد شهدت تعرض الهاني سليمان، حارس مرمى سموحة، لإصابة في الدقيقة 19 حيث سقط مغشيًا عليه بعدما ابتلع لسانه ليقوم حكم المباراة باستدعاء الطاقم الطبي فورًا، والذي عالج الحارس وشارك الحارس عمر صلاح بدلا منه.

    وقد صرح محمد عبد الجواد، رئيس الجهاز الطبي بنادي سموحة، بأن الإصابة التي تعرض لها الهاني سليمان، هي ارتجاج في المخ.

    يشار إلى أن الأطباء كانوا قد أكدوا أن ابتلاع اللسان حالة خطيرة؛ لأنها تؤدي لإغلاق الممر الهوائي وعدم القدرة على التنفس وبالتالي الاختناق، وإذا لم يتم إسعافها على الفور قد يفقد المصاب حياته، لافتين إلى مجموعة من الأسباب قد تؤدي إلى ابتلاع اللسان ومنها ضربات الرأس والدماغ، حيث تؤدي إلى ارتجاج المخ أو خلل في وظيفة الدماغ ما يسبب بلع اللسان، وأيضا قصور في الدورة الدموية، حيث يؤدي لخلل في الوعي وبالتالي بلع اللسان، ومنها كذلك تناول بعض الأدوية الباسطة للعضلات، والتي تسبب انبساط العضلات وارتخائها بشكل غير طبيعي ما يؤدي لبلع اللسان.

    وعن إسعاف المصاب ببلع اللسان نصح الاطباء بضرورة أن يكون المسعف هادئًا أثناء محاولة إخراج لسان المصاب، موضحين ضرورة وضعه على جانبه أو ظهره وإمالة رأسه إلى الأمام وجعل الذقن في مستوى مرتفع لأعلى، ثم فتح الفم ثم إخراج اللسان عن طريق سحبه للخارج بواسطة الأصابع السبابة الإبهام، مشددين على ضرورة الإسراع بإيصال المريض للمستشفى في حالة صعوبة إرجاع اللسان من أجل احتياجه إدخال منظار حنجري للتنفس.

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