رسميا... نجم الأهلي المصري خارج قائمة كأس العالم للأندية

وكشف عبدالحفيظ، في تصريحات مع موقع النادي الرسمي، أن "الأشعة التي أجراها وليد سليمان أثبتت إصابته بتمزق، وسيغيب لمدة لن تقل عن 4 أسابيع".

وأكد مدير الكرة بالأهلي، أنه "تأكد غياب وليد سليمان عن المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية المقررة في قطر مطلع فبراير/ شباط القادم"، موضحا أن "وليد سليمان سيبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي تحت إشراف طبيب الفريق، بدءًا من الأربعاء".

وتعرض وليد سليمان لإصابة في مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري الممتاز تسببت في خروجه من اللقاء، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب الخامسة مساء الخميس المقبل على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.