ميلان يعزز صفوفه بالكرواتي المخضرم ماندزوكيتش ليكمل "ثنائي الرعب"

عزز فريق "ميلان" الإيطالي، اليوم الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني، صفوف فريقه بضمه خدمات الكرواتي المخضرم، ماريو ماندزوكيتش، ليكمل بحسب وصف التقارير "ثنائي الرعب".

ونشر نادي ميلان الإيطالي بيانا قال فيه إنه ضم إلى صفوفه المهاجم الكرواتي المخضرم، ماندزوكيتش في صفقة انتقال حر "مجاني"، حتى نهاية الموسم الجاري.

​ولم يكن ماندزوكيتش، 34 عاما، يرتبط بأي ناد منذ الصيف الماضي، بعد فسخ تعاقده مع الدحيل القطري بالتراضي، حيث سجل هدفا واحدا في سبع مباريات.

وقضى اللاعب قبلها أربع سنوات في يوفنتوس وأحرز 31 هدفا في 118 مباراة بالدوري، وسيعود إلى إيطاليا للعب إلى جوار زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان البالغ عمره 39 عاما.

وردا على سؤال حول شعوره بعد قرب التعاقد مع ماندزوكيتش، قال إبراهيموفيتش عقب الفوز على كالياري يوم الاثنين "أنا سعيد جدا".

وأضاف الأسطورة السويدية "سنملك اثنين بوسعهما بث الرعب في المنافسين الآن".

وسيرتدي ماندزوكيتش قميص الروسونيري رقم 9.