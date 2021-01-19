صحف: ديفيد ألابا وقع على عقد مبدئي مع ريال مدريد ووالده يعلق

تضاربت الأنباء الواردة من أوروبا، اليوم الثلاثاء، حول موقف النمساوي دافيد ألابا لاعب بايرن ميونخ الألماني من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، وقع بالفعل على عقد مبدئي للانتقال إلى صفوف ريال مدريد لمدة 4 مواسم، على أن يتقاضى راتبا يصل إلى 11 مليون يورو سنويا".

من ناحية أخرى، قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن "والد ألابا ووكيله نفى تلك المزاعم"، مشيرا إلى أن "هناك أندية أخرى مازالت مهتمة بضم اللاعب النمساوي".

وأوضحت الصحيفة أن "ريال مدريد هو النادي الذي يتصدر سباق التعاقد مع ديفيد ألابا، لكنه في صراع مع ليفربول الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، وقطبي مانشستر"، مشيرة إلى أن "لاعب بايرن ميونخ ينتظر ما سيحدث في انتخابات برشلونة، وفي حالة فوز خوان لابورتا فمن المحتمل أن يحول وجهته إلى كامب نو".

جدير بالذكر، أن ديفيد ألابا ارتبط بالرحيل عن بايرن ميونخ نهاية الموسم الحالي في يونيو/ حزيران 2021، وانتقل ألابا إلى صفوف بايرن ميونخ مطلع موسم 10/11، قادمًا من هوفنهايم الألماني، وشارك البالغ من العمر 28 عامًا فريقه البافاري في الحصول على العديد من البطولات أهمها دوري أبطال أوروبا (مرتين)، كأس العالم للأندية (مرة)، والدوري الألماني (9 مرات) والسوبر الأوروبي (مرتين).