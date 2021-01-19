بسبب طرده في المباراة الأخيرة... الاتحاد الإسباني يوقف ميسي مباراتين

وبحسب وسائل إعلامية، فقد أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، إيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة مباراتين على خلفية طرده في مباراة الفريق الكتالوني ضد أتليتك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وكان ميسي قد تعرض للطرد بعد اعتدائه على أسيرفيلاليبري لاعب أتليتك بلباو، وتم اللجوء إلى حكم الفيديو لإثبات الاعتداء.

ويعد هذا الطرد هو الأول للاعب الأرجنتيني بقميص ناديه الكتالوني، إذ لم يسبق له التعرض للطرد منذ مجيئه إلى برشلونة.

يشار إلى أن برشلونة كان قد التقى أتليتك بلباو، مساء الأحد الماضي، في نهائي بطولة كأس السوبر، وانتهت المباراة لصالح بلباو بنتيجة 3-2، ليُتوج ببطولة السوبر بعد الإطاحة بريال مدريد في نصف النهائي ثم برشلونة.

وقد بررت بعض النوافذ الصحفية اعتداء ميسي على لاعب أتليتك بلباو، حيث قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إن لجنة المسابقات رأت أن الضربة التي وجهها ميسي إلى لاعب بلباو كانت للتخلص منه بعدما وضع جسده لعرقلته ومنع من الوصول للكرة وليس هجومًا عليه.

وبموجب هذا الطرد فسيحرم ميسي من مباراتين، وبالتالي سيغيب عن برشلونة في مباراتي كورنيا بدور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا (21 يناير)، وإلتشي في الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني (24 يناير).