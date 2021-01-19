أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة المصري

كشف أحمد سليمان نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن نيته في الترشح لخوض انتخابات اتحاد الكرة المصري على مقعد الرئيس.

فعبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلن أحمد سليمان عن ترشحه لرئاسة اتحاد كرة القدم المصري.

وكتب سليمان، قائلا: "إيمانا بالدور الحيوى للرياضة فى حياة الشعب المصري، وما للرياضة من دور فعال فى بناء مصر الحديثة على أسس وقواعد عملية وأخلاقية تتناسب وطموحات الشعب المصرى نحو مستقبل مشرق، وإستنادا إلى تجربتى فى مجال الرياضة، فقد انتويت الترشح على مقعد الرئاسة لانتخابات اتحاد الكرة المصرى، متى اتفق ذلك مع القوانين واللوائح وما تقره الجهة الادارية المختصة فى هذا الشأن".

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد تلقى خطابا رسميا من الاتحاد الدولي "الفيفا"، في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يؤكد انتهاء أعمال اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني وتعيين لجنة من ثلاثية من أشخاص جدد.

وجاء في نص الخطاب الموجه من فاطمة سامورا، السكرتير العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا": "إلى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم.. بالإشارة إلى خطابنا يوم 30 نوفمبر الماضي والذي أخطرناكم فيه بقرار مكتب كونغرس الفيفا بمد فترة عمل اللجنة الخماسية حتى 31 يناير 2021 مع تقليص عدد أعضاء اللجنة إلى 3 أعضاء.

مع كامل الاحترام، نود التعبير عن تقديرنا المستمر لك ولكل أعضاء اللجنة للعمل الكبير الذي تحقق منذ بدء تعيينكم في ظروف صعبة.

وفي هذا الإطار ومن أجل منح الفرصة لحماس جديد من أجل إكمال باقي المهام المكلف بها اللجنة قررنا تعيين 3 أعضاء جدد بدلا من اللجنة الخماسية الحالية وسيتم إبلاغ الاتحاد المصري بأسمائهم خلال وقت قصير. نشكركم على اهتمامكم ونشكركم مجددا على ما حققتموه".