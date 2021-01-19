الزمالك يتصدر الدوري المصري بعد فوزه على الجونة... فيديو

حقق نادي "الزمالك" فوزا غاليا، بالتغلب على "الجونة" بنتيجة 1-0، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز.

سجل هدف المباراة، يوسف أوباما في الدقيقة العاشرة، ليحصد الزمالك فوزا مثيرا هو الخامس على التوالي، وتلقى "الجونة" هزيمته الأولى بالدوري هذا الموسم.

وبذلك يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ19 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه وغريمه التقليدي الأهلي حامل اللقب وخاض كل منهما 7 مباريات.

فيما تجمد رصيد الجونة عند 15 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.