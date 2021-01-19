إصابة حسام غالي بفيروس كورونا

أعلن قائد النادي "الأهلي" المصري السابق، عضو مجلس النواب الحالي، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب غالي عبر خاصية " الاستوري " بحسابه الرسمي على "إنستغرام"، اليوم الثلاثاء، "إيجابي كورونا أتمنى السلامة للجميع".

وكان غالي قد تم تعيينه نائبا في البرلمان المصري مع بداية العالم الجاري من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وتولى غالي خلال الموسم الماضي منصب مدير الكرة في نادي "الجونة" قبل رحيله عن الفريق في نهايته.

وكان غالي قد أعلن اعتزاله كرة القدم في عام 2018 بعد مسيرة حافلة مع الأهلي وفينورد الهولندي، وتوتنهام ودربي كاونتي الإنجليزيين والنصر السعودي وليرس البلجيكي.