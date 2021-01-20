ريال مدريد يودع كأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة 2-1 أمام فريق درجة ثالثة... فيديو

ودع ريال مدريد كأس ملك إسبانيا من الدور الثالث بعد هزيمته المفاجئة 2-1 أمام ألكويانو المنتمي للدرجة الثالثة بعد وقت إضافي اليوم الأربعاء.

ومنح البرازيلي إيدر ميليتاو التقدم لريال مدريد بعد تمريرة عرضية من مواطنه مارسيلو في نهاية الشوط الأول لكن البديل خوسيه سولبيس أدرك التعادل لصاحب الأرض قبل عشر دقائق من النهاية ليلجأ الفريقان للوقت الإضافي، بحسب رويترز.

#RealMadrid - LOS MERENGUES PERDIERON CON UN EQUIPO DE TERCERA DIVISIÓN

EL Real Madrid cayó por 2-1 contra el #Alcoyano, de la Segunda B de España (tercera división) y quedó eliminado de la Copa del Rey. 😓Está es una de las peores derrotas de su historia¿Fin del ciclo se Zidane? pic.twitter.com/5Fop5fNngt — Canal Área Chica (@AreaChicaOnline) January 20, 2021

وطُرد رامون لوبيز لاعب ألكويانو في الدقيقة 110 بعد حصوله على الإنذار الثاني وبعد ذلك بخمس دقائق خطف خوانان الفوز لصاحب الأرض من مدى قريب.

#20Ene | Real Madrid quedó eliminado de la Copa del Rey luego de perder 2-1 contra el Alcoyano, equipo de segunda B.pic.twitter.com/1A9xqW8q23 — El Diario (@eldiario) January 20, 2021

وأدخل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد تسعة تغييرات على تشكيلته التي خسرت 2-1 أمام أتليتيك بيلباو في قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية ورغم ذلك كان هناك خمسة لاعبين سبق أن نالوا لقب دوري أبطال أوروبا في مواجهة ألكويانو.