تصريحات نارية من مدرب برشلونة بعد مباراة كورينا

كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، عدم رضاه عن أداء فريقه في مباراة أمس أمام كورينا، في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وانتقد كومان، أداء لاعبي برشلونة، رغم الفوز على كورينا، بنتيجة (2-0)، في تصفيات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، بحسب موقع "ريببليك ورلد".

وفاز برشلونة بالمباراة بهدفين دون رد، بعد وصول المباراة إلى الأشواط الإضافية، وتأهل البارسا إلى دور الـ16 من بطولة كأس الملك.

وأكد مدرب برشلونة، أنه لا يمكن أن يكون سعيدا بأداء الاعبيين في المباراة، تم إهدار الكثير من الفرص بما في ذلك ركلتي جزاء.

وأشار إلى أنه "كانت لدينا فرص كافية للتسجيل ولا يمكنني قول الكثير افتقدنا الفعالية، نحن برشلونة يجب أن تكون لدينا شخصية للفوز مبكرًا".

وأهدر لاعبا برشلونة، ميراليم بيانيتش وعثمان ديمبلي، ضربتي جزاء للفريق في الدقيقتين 39 و80 لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ويلجأ الفريقان لخوض وقت إضافي.

وسجل ديمبلي الهدف الأول لبرشلونة، عوضا عن ضربة الجزاء التي أضاعها، في الدقيقة 92 قبل أن يمنح مارتن برايثوايت الفريق الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.