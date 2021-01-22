حارس إيبار يسجل هدفا في شباك أتلتيكو مدريد... فيديو

سجّل حارس مرمى إيبار، ماركو دميتروفيتش، هدفا من ركلة جزاء في شباك أتليتيكو مدريد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الخميس، وانتهت بفوز أتليتيكو بنتيجة (2-1).

حصل فريق إيبار على ركلة جزاء، وتقدم الحارس الصربي دميتروفيتش، لتنفيذها في شباك نظيره يان أوبلاك حارس أتليتيكو ليمنح أصحاب الأرض التقدم بعد مرور 12 دقيقة.

وقرر سواريز الانتقام بهز شباك الحارس، بطريقة مشابهة في الدقائق الأخيرة ليمنح أتليتيكو مدريد الفوز 2-1 على مضيفه، ويبتعد بفارق سبع نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ونجح دميتروفيتش في التصدي لفرصة من جواو فيلكس قرب النهاية، لكن الكلمة الأخيرة كانت لسواريز، الذي حصل على ركلة جزاء بعد تدخل من أنايتز أربيا، واعترض عليها إيبار ومدربه خوسيه لويس مينديليبار.

وطالب إيبار بالحصول على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع بعد لمسة يد على ستيفان سافيتش مدافع أتليتيكو، إلا أن الحكم تجاهل ذلك.

يشار إلى أن هذه المرة الأولى التي يسدد فيها دميتروفيتش، البالغ من العمر 28 عاما، وأصبح أول حارس في الدوري الإسباني يهز الشباك منذ فعلها ناتشو جونزاليس حارس لاس بالماس عندما سجل من ركلة جزاء أمام أتليتيك بيلباو في 2002.