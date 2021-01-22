وصل مدرب المنتخب السوري لكرة القدم التونسي نبيل معلول الأسبوع الماضي إلى دمشق بعد فترة من الغياب، وسط تساؤلات من الجماهير الرياضية السورية عن سبب عدم وجوده لمتابعة أمور "نسور قاسيون".

وأوضح عضو اتحاد كرة القدم السوري طلال بركات لوكالة "سبوتنيك"، أن المدرب نبيل معلول موجود حالياً في البلاد لمتابعة أمور المنتخب الوطني من الناحية الفنية والتحضيرات لمباراة الكويت القادمة، كما أنه عقد جلسات مع رئيس اتحاد كرة القدم، حاتم الغايب، وعدد من اللاعبين.

وبيّن بركات أن معلول وطوال فترة وجوده خارج سوريا، كان مع كادره الفني على تواصل دائم مع الاتحاد واللاعبين، ويعطيهم الملاحظات بخصوص الأداء والمباريات.

خطة معلول

ووصل معلول إلى سوريا يوم 14 يناير/ كانون الثاني، حيث التقى رئيس اتحاد الكرة ولاعبي المنتخب السوري الذين يلعبون في نادي الوحدة.

© Sputnik . TARIQ MERRY نبيل معلول يخطط لضم لاعبين جدد إلى "نسور قاسيون"

وذكر طلال بركات لـ "سبوتنيك" أن المدرب يعمل على تقييم وتقويم أداء ومستوى اللاعبين، حيث شاهد عددا من المباريات سواء داخل الملعب أو المنقولة والمحفوظة مع كادره الفني.

وأضاف "التقى مع لاعبي الوحدة ووجههم بخصوص بعض الأخطاء التي ارتكبوها في المباريات، وطالبهم بالعمل على رفع الوتيرة البدنية".

وحط معلول الخميس رحاله في اللاذقية من أجل لقاء لاعبي المنتخب من أندية "تشرين" و"حطين"، لتقييم مبارياتهم في الدوري المحلي.

مباراة الكويت... ولاعبون جدد

أعلن اتحاد الكرة السوري، في بيان رسمي، يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول اتفاقه مع نظيره الكويتي، على إجراء مباراة ودية بين المنتخبين، في الأول من مارس/ آذار المقبل، في استاد جابر الدولي بالكويت.

وأوضح عضو اتحاد كرة القدم طلال بركات أن جميع الأمور ثابتة بخصوص إقامة مباراة الكويت، إلا في حال حصول أي طارئ بسبب فيروس كورونا.

© Sputnik . TARIQ MERRY نبيل معلول يخطط لضم لاعبين جدد إلى "نسور قاسيون"

وأضاف "هناك عمل دائم من اتحاد الكرة لإقامة مباريات ودية، ولكن فيروس كورونا يتحكم بالأمر".

وكشف بركات عن إمكانية وجود لاعبين جدد من الدوري المحلي داخل المنتخب السوري خلال مباراة الكويت، وخاصة أن المدرب نبيل معلول يتابع المباريات.

الرواتب المتوقفة

خلال الأشهر الماضية خرج التونسي نبيل معلول بتصريحات إعلامية أكد فيها عدم تسلمه والكادر الفني رواتبهم، معتبراً أنه يشعر بالذنب تجاههم وأن هذا الأمر يرهقه معنوياً.

وأوضح طلال بركات أن هناك تواصلاً دائماً مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بخصوص هذا الموضوع والأمور "باتجاه الحل".

© Sputnik . TARIQ MERRY نبيل معلول يخطط لضم لاعبين جدد إلى "نسور قاسيون"

وأضاف أن "المدرب ليس منزعجاً من الأمر ولكن يهمه رواتب مساعديه، أما راتبه فقد صرح سابقاً أنه على علم بوجود صعوبات وحظر بالنسبة لسوريا، وأن المنتخب السوري مثل منتخب بلاده".

تغييرات في الاتحاد السوري

وسبق أن كشف رئيس اتحاد كرة القدم حاتم الغايب في تصريحات إعلامية، عن وجود تغييرات قادمة في الاتحاد ووصفها بأنها ستكون "مفاجئة للجميع".

وعلق بركات على الأمر بالقول إن: "هذا الأمر إداري وداخلي كما أنه منوط بالاتحاد والأمين العام، وحتى الآن لا يوجد أي تغيير على صعيد الكوادر الفنية والإدارية، لكن هناك تشكيل لكوادر الأولمبي والشباب في الفترة القادمة".