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    النادي الأهلي المصري

    حقق 800 ألف مشاهدة في 13 ساعة.. "سر التاسعة" وثائقي عن الأهلي والبطولة الأفريقية

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    رياضة
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    أذاع النادي الأهلي المصري من خلال حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي فيلمه الوثائقي الجديد بعنوان "سر التاسعة"، والذي يرصد كواليس حصوله على البطولة الأفريقية الأخيرة.

    الفيلم الذي قامت عليه إدارة الإعلام بالنادي، وبإشراف مهند مجدي، عضو المجلس، مر على عرضه قرابة 13 ساعة حصد فيها نحو 800 ألف مشاهدة، عبر منصة يوتيوب.

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    © AFP 2020 / MOHAMED EL-SHAHED
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    وبحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي فإن الفيلم يتضمن رصدا لجولات فريق الكرة في رحلاته الخارجية والمعسكرات الداخلية، ورحلات الطيران ومحاضرات المدربين قبل وبعد المباريات، بالإضافة إلى أحاديث اللاعبين عقب كل المباريات، وأيضا تفاصيل يكشفها الجهاز الفني واللاعبون للمرة الأولى عن كواليس التتويج بالبطولة الإفريقية.

    وقد وجه مجلس إدارة النادي الاهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الشكر إلى الدكتور مهند مجدي، عضو المجلس، المشرف على الفيلم الوثائقي، وكذلك إدارة الإعلام والقائمين عليها، في ضوء الجهد الكبير الذي بذله فريق العمل لإخراجه بالشكل الذي يليق بقيمة التتويج باللقب الإفريقي الغالي.

    يشار إلى أن فوز الأهلي بالبطولة الإفريقية قد أهله للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، وسوف تبدأ بمباراة الأهلي والدحيل القطري يوم ٤ فبراير.

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    كأس العالم للأندية, أخبار النادي الأهلي, النادي الأهلي, مصر
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