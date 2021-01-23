برشلونة يطلب من البنوك تأجيل الديون لتجنب إفلاسه

أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن برشلونة طلب من مجموعة من البنوك الكبرى تأخير سداد الديون حتى يتمكن النادي من تجنب الإفلاس.

فبحسب صحيفة El Confidencial الاقتصادية الإسبانية، فإن برشلونة طلب من شركات جولدمان ساكس وأليانز وبارينجز وأموندي وبرودنشيال تأجيل الديون المستحقة حتى يتمكن النادي من تجنب الإفلاس المحتمل.

وبحسب الصحيفة فإن رأس المال العامل السلبي لبرشلونة يبلغ 601.8 مليون يورو ولديهم ديون وشيكة تبلغ 300 مليون يورو، وقد طلبوا تأجيلها.

هذا وتضاعفت ديون النادي خلال موسم 2019-20 وسط نتائج مالية مقلقة للغاية، وارتفعت من 217 مليون يورو في يونيو 2019 إلى 488 مليون يورو في يونيو 2020.

وأعلن برشلونة خلال موسم 2019-20 أنه يتوقع أن يكون أول ناد يكسر حاجز المليار جنيه إسترليني للدخل في عام واحد في كرة القدم، لكن هذا الرقم أفسد مساره جائحة فيروس كورونا.

وكانت هناك اضطرابات كبيرة في النادي منذ الصيف الماضي، حيث انفجر الخلاف بين ليونيل ميسي وجوسيب بارتوميو مع سعي الأرجنتيني للخروج من النادي، بحسب صحيفة "آس".