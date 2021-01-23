محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة... فيديو

ووفقا للحساب الرسمي لليفربول على "تويتر"، فاز محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في صفوف الريدز عن شهر ديسمبر الماضي.
.@MoSalah has been voted your @StanChart Player of the Month for December 👏— Liverpool FC (@LFC) January 23, 2021
Well in, Mo 🙌 pic.twitter.com/I3esFTZTMF
وقال صلاح عقب تسلم الجائزة "شكرًا جزيلاً لكم.. إنه شيء جميل لكننا نحتاج فقط للفوز ببعض المباريات المقبلة".
December’s @StanChart Player of the Month, @MoSalah 🙌 pic.twitter.com/7X7XOPmTzE— Liverpool FC (@LFC) January 23, 2021
وأضاف "الوضع ليس رائعًا في الوقت الحالي، لكننا نحتاج فقط إلى التركيز على كل مباراة، وأن نظل متحدين والحفاظ على الاستمرارية".
"Thank you very much for voting for me. We just need to stay together, supporting the team." @MoSalah after receiving the @StanChart Player of the Month award for December 🔴— Liverpool FC (@LFC) January 23, 2021
وأتم "أريد شكر الجماهير كثيرًا، وأقول لهم شكرًا لكل من صوت لي. نحن بحاجة فقط للبقاء معًا ودعم الفريق، أثق في أن كل شيء سيكون كما يجب".
يذكر أن ليفربول حامل اللقب، يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة.
وسجل صلاح 6 أهداف خلال 8 مباريات خاضها خلال شهر ديسمبر، ليضع نفسه كهداف للريدز خلال هذا الموسم.
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