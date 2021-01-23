محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة... فيديو

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تتويج النجم المصري محمد صلاح مهاجم الفريق، بجائزة جديدة.

ووفقا للحساب الرسمي لليفربول على "تويتر"، فاز محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في صفوف الريدز عن شهر ديسمبر الماضي.

.@MoSalah has been voted your @StanChart Player of the Month for December 👏



Well in, Mo 🙌 pic.twitter.com/I3esFTZTMF — Liverpool FC (@LFC) January 23, 2021

وقال صلاح عقب تسلم الجائزة "شكرًا جزيلاً لكم.. إنه شيء جميل لكننا نحتاج فقط للفوز ببعض المباريات المقبلة".

وأضاف "الوضع ليس رائعًا في الوقت الحالي، لكننا نحتاج فقط إلى التركيز على كل مباراة، وأن نظل متحدين والحفاظ على الاستمرارية".

"Thank you very much for voting for me. We just need to stay together, supporting the team." @MoSalah after receiving the @StanChart Player of the Month award for December 🔴 — Liverpool FC (@LFC) January 23, 2021

وأتم "أريد شكر الجماهير كثيرًا، وأقول لهم شكرًا لكل من صوت لي. نحن بحاجة فقط للبقاء معًا ودعم الفريق، أثق في أن كل شيء سيكون كما يجب".

يذكر أن ليفربول حامل اللقب، يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة.

وسجل صلاح 6 أهداف خلال 8 مباريات خاضها خلال شهر ديسمبر، ليضع نفسه كهداف للريدز خلال هذا الموسم.