أرسنال حامل اللقب يودع كأس إنجلترا بعد الخسارة من ساوثهامبتون... فيديو

ودع أرسنال حامل لقب كأس إنجلترا، المسابقة من الدور الرابع، بخسارته اليوم السبت، أمام مضيفه ساوثهامبتون 0-1.

وسجل مدافع أرسنال جابرييل ماجالهاييس، هدف المباراة الوحيد بالخطأ في شباك فريقه بالدقيقة 24.

وضغط أرسنال في الشوط الثاني بشكل أكبر لكن ساوثهامبتون حافظ على نظافة شباكه ليتأهل إلى ثمن النهائي لمواجهة ولفرههامبتون.

ولم يتمكن آرسنال من مواصلة نتائجه المميزة التي حققها في الآونة الأخيرة بالدوري الإنجليزي، فقدم أداء دون التوقعات أمام خصم بذل جهدا واضحا لتحقيق الفوز.

يذكر أن أرسنال كان قد توج باللقب بعد الفوز على تشيلسي في النهائي بنتيجة 2-1 في أغسطس/آب الماضي.

ويحمل أرسنال الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالكأس بـ 14 فوزا، يليه مانشستر يونايتد بـ 12 فوزا، وقد حقق هذا الإنجاز بعد أشهر قليلة من تولي لاعبه السابق الإسباني ميكيل أرتيتا مهمة المدير الفني للفريق.