قطر تقضي على مفاجأة بحرينية في مونديال كرة اليد... فيديو

وبهذا الفوز أحبط المنتخب القطري مفاجأة بحرينية في الجولة الثانية من المجموعة الثانية للدور الرئيس.
ونجح المنتخب البحريني رابع بطولة آسيا، في حسم الشوط الاول 14-13، من المباراة التي أقيمت على الصالة الرئيسة في استاد القاهرة الدولي، بحسب "موقع الخليج أون لاين".
ولكن في الشوط الثاني، نجحت قطر في استعادة زمام المبادرة بعد تألق غالبية لاعبيها، وعلى رأسهم حارس المرمى المخضرم دانيال ساريتش (43 عاما).
وانتهت المباراة بحسم المنتخب القطري دربي الخليج بفارق خمسة أهداف 28-23.
#مونديال_اليد 🏆 | منتخبنا الوطني #الأدعم 🇶🇦 يحقق فوزه الاول ضمن الدور الرئيسي بالفوز على البحرين بنتيجة 28-23 ويرفع رصيده الى 4 نقاط 👏..— Qatar Handball 🇶🇦 (@Qatarhandball) January 23, 2021
.. #مصر2021 #egypt2021 #Teamqatar #GoQatar #Qatar pic.twitter.com/itv1vabgBk
وفاز بجائزة رجل المباراة رافايل كابوتي لاعب المنتخب القطري، وذلك بعد أن لعب دورا هاما في فوز فريقه وحصد أول نقطتين في الدور الرئيسي.
وأحرز فرانكيس مارسو 8 أهداف للمنتخب القطري بطل آسيا ووصيف مونديال 2015، بينما جاء محمد أحمد كأفضل مسجل للبحرين مع خمس محاولات ناجحة.
ومن المقرر أن ينهي المنتخب القطري مواجهاته ضد الأرجنتين يوم الاثنين، في حين يلعب المنتخب البحريني الاخير (صفر نقطة) مع اليابان.
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