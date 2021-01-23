قطر تقضي على مفاجأة بحرينية في مونديال كرة اليد... فيديو

تغلب منتخب قطر على جاره البحريني 28-23، اليوم السبت، ضمن بطولة العام لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتى نهاية الشهر الجاري.

وبهذا الفوز أحبط المنتخب القطري مفاجأة بحرينية في الجولة الثانية من المجموعة الثانية للدور الرئيس.

ونجح المنتخب البحريني رابع بطولة آسيا، في حسم الشوط الاول 14-13، من المباراة التي أقيمت على الصالة الرئيسة في استاد القاهرة الدولي، بحسب "موقع الخليج أون لاين".

ولكن في الشوط الثاني، نجحت قطر في استعادة زمام المبادرة بعد تألق غالبية لاعبيها، وعلى رأسهم حارس المرمى المخضرم دانيال ساريتش (43 عاما).

وانتهت المباراة بحسم المنتخب القطري دربي الخليج بفارق خمسة أهداف 28-23.

​وفاز بجائزة رجل المباراة رافايل كابوتي لاعب المنتخب القطري، وذلك بعد أن لعب دورا هاما في فوز فريقه وحصد أول نقطتين في الدور الرئيسي.

وأحرز فرانكيس مارسو 8 أهداف للمنتخب القطري بطل آسيا ووصيف مونديال 2015، بينما جاء محمد أحمد كأفضل مسجل للبحرين مع خمس محاولات ناجحة.

ومن المقرر أن ينهي المنتخب القطري مواجهاته ضد الأرجنتين يوم الاثنين، في حين يلعب المنتخب البحريني الاخير (صفر نقطة) مع اليابان.