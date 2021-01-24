الأمريكي بوارييه يتغلب على ماكغريغور في الجولة الثانية..فيديو

وتمكن الأمريكي من إنهاء النزال في الجولة الثانية، بعدما أسقط خصمه الإيرلندي بعد جولة من اللكمات وجهها لوجه الإيرلندي الذي لم يستطع تجنبها ليسقط أرضا، ليوقف الحكم النزال، معلنا فوز الأمريكي.
SCORE: EQUALED.— UFC (@ufc) January 24, 2021
[ #UFC257 | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi ] pic.twitter.com/V7sOcRy1Uh
يذكر بأن بطل الفنون القتالية المختلطة، المعتزل حبيب نورمحمدوف، توقع فوز الأمريكي.
Qué desempeño!!! @DustinPoirier derrota a Conor McGregor en round 2 por TKO #UFC257 #InAbuDhabi @visitabudhabi #UFCEnVivo pic.twitter.com/Uc0w0T5pzX— ufcespanol (@UFCEspanol) January 24, 2021
كما وأعلن دانا وايت، رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة على أن البطل الروسي المعتزل، حبيب نورمحمدوف، قد يعلن عودته إلى حلبة النزال.
First taste of TKO for the arrogant McGregor, great fight 🙌 @DustinPoirier #UFC257 pic.twitter.com/j4RbkiLL7v— Ace_M/// (@shaikh_anuar) January 24, 2021
وأضاف وايت بأن الروسي قد يقرر العودة عن اعتزاله بعد مشاهدته لنزالين مقرريين بين النيوزيلندي دان هووكر والأمريكي ميخائيل شاندلير، إضافة لمواجهة ماكغريغور وبوارييه.
وتابع: "إذا أظهر هؤلاء المقاتلون شيئا مثيرا وجعلوه يرغب بالقتال، فسيعود حبيب".
هذا وخاض المقاتلان نزالا "ثأريا" في جزيرة "القتال - Fight Island" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن دورة "UFC 257" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، وبحضور جماهيري.
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