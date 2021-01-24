الأمريكي بوارييه يتغلب على ماكغريغور في الجولة الثانية..فيديو

تغلب الأمريكي داستن بوارييه على النجم الإيرلندي كونور ماكغريغور، في النزال الذي جمعهما اليوم، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتمكن الأمريكي من إنهاء النزال في الجولة الثانية، بعدما أسقط خصمه الإيرلندي بعد جولة من اللكمات وجهها لوجه الإيرلندي الذي لم يستطع تجنبها ليسقط أرضا، ليوقف الحكم النزال، معلنا فوز الأمريكي.

يذكر بأن بطل الفنون القتالية المختلطة، المعتزل حبيب نورمحمدوف، توقع فوز الأمريكي.

كما وأعلن دانا وايت، رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة على أن البطل الروسي المعتزل، حبيب نورمحمدوف، قد يعلن عودته إلى حلبة النزال.

وأضاف وايت بأن الروسي قد يقرر العودة عن اعتزاله بعد مشاهدته لنزالين مقرريين بين النيوزيلندي دان هووكر والأمريكي ميخائيل شاندلير، إضافة لمواجهة ماكغريغور وبوارييه.

وتابع: "إذا أظهر هؤلاء المقاتلون شيئا مثيرا وجعلوه يرغب بالقتال، فسيعود حبيب".

هذا وخاض المقاتلان نزالا "ثأريا" في جزيرة "القتال - Fight Island" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن دورة "UFC 257" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، وبحضور جماهيري.