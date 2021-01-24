مرتضى منصور يخرج عن صمته ويهدد بـ"مقطع فيديو"

جدد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك المستبعد، تشكيكه في أحقية النادي الاهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها على حساب نادي الزمالك.

وقال منصور، في فيديو نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، "الزمالك تعرض لمؤامرة في نهائي أفريقيا والجميع تآمر عليه كي لا يفوز باللقب السادس حتي لا أتمكن من الوقوف على منصة التتويج"، معتبرا أن أفضل دليل على حديثه هو المستوى الرائع والانتصارات المتتالية في الدوري وعدم الهزيمة فضلا عن المستوي المميز الذي يقدمه اللاعبين الذين تعاقد معهم هو ونجله أمير.

وتوعد رئيس نادي الزمالك السابق، مقدم البرامج في قناة النادي، خالد الغندور، بنشر فيديو له وهو يبكي من أجل الانضمام للقناة، وأكد أنه لا يعترف بثورة 25 يناير، بل يعتبر هذا اليوم عيد الشرطة مهنئا رجال الشرطة بهذه المناسبة".

وواسى منصور، في مقطع الفيديو، لاعبي وجمهور الزمالك بعد التعادل أمام أسوان سلبا، وأعرب عن ثقته بتتويج الفريق بلقب الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بسبب وجود مخالفات مالية وإدارية، مع تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤونه.