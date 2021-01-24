صحيفة: رونالدو رفض عرضا ماليا كبيرا من السعودية وميسي البديل

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نجم يوفنتوس الإيطالي البرتغالي كريستيانو رونالدو، رفض عرضا ماليا كبيرا من المملكة العربية السعودية.

وأفادت صحيفة "تليجراف" البريطانية، بأن "رونالدو تلقى عرضا قيمته 6 مليون يورو سنويا للقيام بدعاية للترويج للبلاد كوجهة لقضاء العطلات، من قبل الهيئة السعودية للسياحة".

Exclusive: Cristiano Ronaldo turns down lucrative offer to front Saudi Arabia tourism drive.



The commercial deal, believed to be worth around €6 million (£5.3m) annually, has also been offered to Lionel Messi / @SamWallaceTel https://t.co/TDAGYoP5Du — Telegraph Sport (@TelegraphSport) January 22, 2021

وأضافت أن "العرض كان يتمثل في ظهور رونالدو في الإعلانات والقيام بزيارات متكررة إلى السعودية، لكن النجم البرتغالي رفض العرض".

وكشفت أنه "تم التواصل أيضا مع ممثلي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، بشأن عرض مماثل".

وأشارت الصحيفة إلى إن "هذه ليست المرة الأولى التي تتجه فيها السعودية إلى كرة القدم من أجل الترويج للبلاد، حيث استضافت كأس السوبر الإسباني لعام 2020".

يذكر أن المملكة العربية السعودية قد أطلقت في وقت سابق حملة بعنوان "visit saudi" أو "روح السعودية"، للترويج للسياحة بها.