لتخفيف العقوبة عن هذا اللاعب... الزمالك يتقدم بالتماس لـ"كاف"

قالت مصادر في نادي الزمالك المصري إن النادي تقدم بالتماس إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من اجل تخفيف العقوبة على لاعبه مصطفى محمد.

وعاقب الاتحاد الإفريقي لاعب الزمالك مصطفى محمد بالإيقاف 4 مباريات، بعد أحداث مباراة الأهلي والزمالك في نهائي البطولة الإفريقية، بحسب موقع "يلا كورة".

ولم تقتصر عقوبات الاتحاد الإفريقي على مصطفى محمد فقط عقب النهائي، وإنما قررت لجنة الانضباط في الاتحاد تمديد إيقاف حسين الشحات من مباراتين إلى 4 مباريات، ليتبقى له إيقاف مباراتين خلال مجموعات دوري الأبطال المُقبلة.

أيضا قررت اللجنة إيقاف لاعب الزمالك السابق كابونجو كاسونجو 4 مباريات من البطولات المُقبلة للاتحاد الإفريق، وتوقيع غرامة 10 آلاف دولار على نادي الزمالك لسوء سلوك لاعبيه.

وكانت المباراة التي أُقيمت في الـ 27 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قد شهدت مشادة بين مصطفى محمد وحسين الشحات لاعب الأهلي بعد خسارة الأبيض للنهائي بهدفين لهدف.

وفي التماسه أكد الزمالك أن الفريق اضطر لعدم أداء مباراتيه مع فريق جازيل التشادي في دور الـ32 من المسابقة بعد انسحاب المنافس في اللحظة الأخيرة.

يشار إلى أن الزمالك تأهل إلى دور المجموعات للبطولة الأفريقية، وتواجد في المجموعة الرابعة التي ضمت كل من الترجي التونسي، مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.