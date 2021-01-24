بنزيما: الدوري الإسباني لم ينته بعد وحظوظنا ما تزال قائمة

وفاز ريال مدريد أمس السبت على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 4-1 ضمن الجولة 20 للبطولة، في مباراة سجل خلالها بنزيما هدفين.
@YousufRaissi— yousuf (@yousuf77504111) January 23, 2021
اهداف مباراة الافيس x ريال مدريد
#الافيس x #ريال_مدريد #الافيس_ريال_مدريد
الدوري الاسباني pic.twitter.com/oMi7DLUEbA
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال بنزيمة في تصريحات عقب اللقاء: "إنها مباراة رائعة بالنسبة لنا وستزيد ثقتنا بأنفسنا".
وواصل قائلا "نحن على الطريق الصحيح".
وأوضح "علينا النظر لأنفسنا والتركيز في القادم، لأنه لا يزال يتبقى العديد من المباريات في الدوري الإسباني".
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 40 نقطة من 19 مباراة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بـ44 نقطة ولديه مباراتين مؤجلتين.
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