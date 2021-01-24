بنزيما: الدوري الإسباني لم ينته بعد وحظوظنا ما تزال قائمة

أكد كريم بنزيما لاعب ريال مدريد أن الدوري الإسباني لم ينته بعد، مشيرا إلى أن الفرصة لا تزال أمام فريقه للعودة لصدارة الليغا.

وفاز ريال مدريد أمس السبت على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 4-1 ضمن الجولة 20 للبطولة، في مباراة سجل خلالها بنزيما هدفين.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال بنزيمة في تصريحات عقب اللقاء: "إنها مباراة رائعة بالنسبة لنا وستزيد ثقتنا بأنفسنا".

وأضاف "علينا مواصلة العمل بالطريقة التي فعلناها. هذا ما يجب علينا أن نقوم به بعد أسبوع صعب".

وواصل قائلا "نحن على الطريق الصحيح".

وأوضح "علينا النظر لأنفسنا والتركيز في القادم، لأنه لا يزال يتبقى العديد من المباريات في الدوري الإسباني".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 40 نقطة من 19 مباراة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بـ44 نقطة ولديه مباراتين مؤجلتين.