متفوقا على الزمالك… الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري

تصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري 2021، بعدما تعثر نادي الزمالك خلال مباراته أمام أسوان فى مباراة الجولة التاسعة، أمس السبت، التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ذكرت ذلك صحيفة "اليوم السابع" المصرية، مشيرة إلى أن النادي الأهلي أحكم هيمنته على القمة بفارق الأهداف.

وتابعت: "بعد تساوي الفريقين برصيد 20 نقطة لكل منهما، كان فارق الأهداف لصالح الفريق الأحمر، الذي أصبح على قمة ترتيب الدوري العام في الموسم الجاري".

ولفتت الصحيفة إلى أن "النادي الأهلي خاض 8 مباريات، فاز في 6 منها وتعادل في مباراتين، بينما سجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 4 أهداف".

أما نادي الزمالك فقد لعب 8 مباريات فاز في 6 وتعادل في مباراتين وسجل لاعبوه 12 هدفا، بينما استقبلت شباكه هدفين"، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن نادي الجونة يحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة، ويأتي النادي المصري في المركز الرابع برصيد 13 نقطة، متفوقا على بيراميدز الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الإسماعيلي يواصل خسارة النقاط ليقترب من مثلث الخطر في ترتيب الدوري بعد تعادله الأخير مع غزل المحلة بهدفين لمثلهما، بينما يحتل الدراويش المركز الـ 14 برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن الطلائع والمقاولون العرب، في حين يتي فريق الإنتاج الحربي في آخر القائمة برصيد 5 نقاط فقط.