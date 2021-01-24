بالفيديو... أهداف مباراة تشيلسي ولوتون تاون (3 - 1)

تأهل فريق تشيلسي لدور الستة عشر، عقب فوزه السهل (3 - 1) على ضيفه لوتون تاون، اليوم الأحد، في دور الرابع للمسابقة، مستكملا مسيرته في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن تامي أبراهام، أحرز 3 أهداف ليقود تشيلسي للفوز على لوتون تاون، المنتمي للدرجة الثانية، مشيرة إلى أن تأهل إلى الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

تامي أبراهام يسجل ثلاثية ويقود #تشيلسي للفوز 3-1 على #لوتون_تاون من الدرجة الثانية، ليضمن تأهله إلى الدور الخامس من #كأس_إنجلترا.#استاد_الدوحة pic.twitter.com/apLvMyBned — استاد الدوحة (@staddoha) January 24, 2021

ولفتت الوكالة إلى أن "فريق المدرب فرانك لامبارد سيلعب مع فريق آخر من الدرجة الثانية في الدور المقبل حيث سيواجه مع بارنسلي الذي تفوق (1 - صفر) على نوريتش سيتي، أمس السبت.

وسجل أبراهام ثلاثة أهداف في مباراة واحدة للمرة الثانية مع فريق تشيلسي كما أنه أصبح أول إنجليزي منذ لامبارد في 2007 يحرز ثلاثية للنادي في مباراة واحدة بهذه المسابقة، بحسب الوكالة التي أشارت إلى قوله في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "من الرائع تسجيل ثلاثة أهداف والفوز دون معاناة. لوتون فريق جيد".

وتابع أبراهام: "من الرائع دائما تحقيق الفوز ونتمنى البناء على ذلك من الآن" مضيفا: "نتمنى أن تزداد ثقتنا".

يذكر أن تشيلسي تقدم بهدف بعد 11 دقيقة بواسطة أبراهام بتسديدة منخفضة من مدى قريب في شباك الحارس سايمون سلوجا، وأضاف أبراهام الهدف الثاني بعد ست دقائق بضربة رأس بعد كرة عرضية.

وقلص لوتون الفارق بعد مرور نصف ساعة من البداية بعدما أخفق الحارس كيبا أريزابالاجا في التعامل مع تسديدة منخفضة من جوردان كلارك، لكن تشيلسي هيمن على بداية الشوط الثاني وأحرز أبراهام الهدف الثالث.