نجم مانشستر يونايتد: جاءتنا الفرصة لإقصاء ليفربول من الكأس... فيديو

قال نجم مانشستر يونايتد البرتغالي برونو فرنانديز، إن مواجهة ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الأحد، تعد بمثابة فرصة جيدة لإقصاء أحد المرشحين للقب.

قال برونو في تصريحات لموقع ناديه: "أعرف ما تعنيه هذه المباراة للجماهير. الجميع يعرف".

وأضاف "هذه المباراة تحديدا تعني الكثير لأنها مباراة في كأس إنجلترا وهي فرصة لإخراج أحد أقوى الفرق المرشحة للتتويج بالكأس، لذلك علينا أن نهتم بذلك".

وأوضح "بالطبع هي مواجهة صعبة، ولكن إذا كنت تريد الفوز بالكأس فعليك التغلب على أكبر الفرق".

وعن تذبذب أداء الريدز، أجاب بأن "ليفربول لا يلعب بشكل سيئ رغم النتائج غير الجيدة في الفترة الأخيرة".

Bruno Fernandes says there are no favourites before Man Utd's FA Cup clash with Liverpool later.#FACup #MUNLIV pic.twitter.com/RYSzfIyoBF — BBC Sport (@BBCSport) January 24, 2021

وتابع "الجميع يتوقع أهدافا من محمد صلاح ومن روبرتو فيرمينو وساديو ماني. إنهم لا يسجلون أهدافا في المباريات الأخيرة ويبدأ الشعور وكأنهم لا يلعبون جيدا".

وأتم قائلا "لا يتعين علينا الاهتمام بذلك لأن الفرق واللاعبين الكبار يمكنهم العودة للتألق في أي لحظة".

ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد ضمن الدور الرابع من كأس إنجلترا بملعب أولد ترافورد، وهو يعاني من فترة تخبط في النتائج.

يذكر أن ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي لم يفز في مبارياته الـ5 الأخيرة بالدوري، ولم يسجل أي أهداف في المباريات الـ4 الأخيرة.