حقيقة انتقال حازم هاني للأهلي المصري

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، حقيقة توقيع حازم هاني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنصورة ومنتخب مصر للشباب، للنادي الأهلي المصري.

ووفقا لموقع "الوطن سبورت"، أكد نائب رئيس نادي المنصورة محمد صلاح، أن اللاعب لم يوقع للنادي الأهلي، حتى الآن.

وأشار إلى أن "مسؤولي النادي الأهلي لم يتوصلوا إلى صيغة شفوية أو رسمية مع نادي المنصورة، من أجل الحصول على توقيع اللاعب".

وأوضح أن "رئيس نادي المنصورة أكد له عدم توقيع اللاعب حتى الآن، للنادي الأهلي، أو التوصل مع مسؤولي القلعة الحمراء لاتفاق مادي".

وفي السياق، نقل الموقع عن اللاعب قوله، إنه أنهى مفاوضات الانتقال إلى صفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد أنه "يتبقى فقط إرسال مسؤولي المنصورة، الاستغناء الخاص به إلى إدارة النادي الأهلي، بعد إنهاء كافة تفاصيل الصفقة ماليا، وهو الأمر الذي نفاه ناديه الحالي".