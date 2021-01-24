تقديم أول سيارة طيران للفورمولا 1... فيديو

تم عرض طائرة كاركوبتر المستقبلية، المصممة لسرعات عالية وسباق الفورمولا 1، في معرض CES 2021.

شارك عدد من المتخصصين في تطوير كاركوبتر، منهم رئيس شركة إيرباص السابق مايكل كرولاك، الذي صمم المروحية، والطيار السابق تييري دي بويسفيل، وأعضاء في شركة "MACA" الفرنسية.

ويأمل صانعو السيارة غير العادية أن تصبح أول سيارة سباق فورمولا 1 في العالم قادرة على سرعات تصل إلى 246 كم / ساعة.