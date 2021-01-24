مونديال اليد... الفراعنة إلى ربع النهائي

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى الدور ربع النهائي في بطولة العالم لكرة اليد، إثر تعادله مع سلوفينيا بنتيجة 25 لكل منهما.

وجاءت المباراة التي لعبت على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة من الدور الرئيسي لكأس العالم لليد، مصر 2021.

ورفع التعادل مصر إلى النقطة السابعة في صدارة ترتيب المجموعة مؤقتا، فيما ارتفع رصيد سلوفينيا للنقطة السادسة في المركز الثالث، لتودع البطولة رسميا.

وبذلك تنتظر مصر بعد قليل نتيجة مباراة السويد وروسيا لتحديد مركزها في المجموعة، فحال فازت روسيا ستتأهل مصر في المركز الأول، وإذا فازت السويد أو انتهت المباراة بالتعادل فسوف يتأهب المنتخب المصري في المركز الثاني.

ترتيب المجموعة الحالي:

مصر: 7 نقاط

السويد: 6 نقاط

سلوفينيا: 6 نقاط

روسيا: 5 نقاط.

بيلاروسيا: 4 نقاط.

مقدونيا: 0 نقاط.

يشار إلى أن منتخب مصر سبق أن حصل على المركز الثامن في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في ألمانيا والدنمارك عام 2019.

وتستضيف مصر النسخة 27 من البطولة، التي تقام على 4 صالات، دون حضور جماهيري ووسط إجراءات احترازية غير مسبوقة بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ، حيث كان عدد الدول المشاركة في البطولة سابقا 24 فريقا.

وتضم البطولة في نسختها الحالية 6 دول عربية، هي الجزائر، والمغرب وتونس والبحرين، وقطر إلى جانب مصر.