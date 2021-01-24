بالفيديو.. أهداف مباراة مانشستر يونايتد وليفربول (3- 2)

فشل ليفربول مجددا في فك عقدة عدم تمكنه من هزيمة مانشستر يونايتد خارج ملعبه، ومني بهزيمة جديدة على يد غريمه التقليدي الذي تأهل إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه المثير 3-2 في قمة مباريات الدور الرابع.

وكان آخر فوز حققه ليفربول على مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي بعيدا عن ملعبه "أنفيلد" في 12 يناير/كانون الثاني 1921، ما يعني أنه فشل في تكرار ذلك لـ 100 عام كاملة.

وجاءت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أولد ترافورد" مثيرة، حيث شهدت إحراز ليفربول هدف التقدم في الدقيقة 18 عن طريق المصري محمد صلاح.

صلاح يحرز هدف متميز ل ليفربول في مرمى مانشستر يونايتد 🔥



مانشستر يونايتد _

ليفربول ⚽️@LFC_Arabic



تابع مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي على @beINSPORTS pic.twitter.com/QBleYVvey9 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 24, 2021

لكن وفي الدقيقة 26، تمكن ماسون جرينوود من منح التعادل لأصحاب الأرض، ليحرز ماركوس راشفورد هدف التقدم لمانشستر يونايتد بالدقيقة 48.

ولم تتوقف الإثارة في المباراة، إذ سجل صلاح ثاني أهدافه ومنح التعادل لفريقه في الدقيقة 58، وذلك قبل أن يجهز البرتغالي برونو فرنانديز على أحلام ليفربول بتسجيل هدف من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 78، ليخطف بذلك بطاقة التأهل لفريقه.

وحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد ضمن الدور الرابع من كأس إنجلترا بملعب أولد ترافورد، وهو يعاني من فترة تخبط في النتائج.

يذكر أن ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي لم يفز في مبارياته الـ5 الأخيرة بالدوري، ولم يسجل أي أهداف في المباريات الـ4 الأخيرة.