بعد تأهله لدور الثمانية... السيسي يبعث برسالة لمنتخب مصر لكرة اليد

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رسالة للمنتخب المصري لكرة اليد على خلفية صعوده لدور الثمانية.

وقال الرئيس المصري عبر حسابه على فيسبوك:" أهنئ أبنائي من المنتخب الوطني لكرة اليد على الصعود المستحق لدور الثمانية والأداء المشرف".

وأضاف قائلا:" كما أؤكد على فخري ودعمي الدائم لجميع النماذج الرياضية المصرية المشرفة وكافة الأنشطة الرياضية في مصر باعتبارها من أهم ركائز بناء الإنسان".

وتابع السيسي:" أكرر ترحيبي بجميع الوفود الرياضية المشاركة متمنياً لمنتخبنا الوطني التوفيق في صنع إنجاز رياضي جديد."

وتأهل منتخب مصر لدور الثمانية لكأس العالم لكرة اليد، بعدما تعادل " 25 – 25" مع المنتخب السلوفيني، مساء اليوم الأحد.

وتأهل الفراعنة بتلك النتيجة إلى ربع النهائي، بعد أن رفع رصيده إلى 7 نقاط، احتل بهم صدارة ترتيب المجموعة مؤقتًا في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة السويد وروسيا.