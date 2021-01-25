حبيب نورمحمدوف يعود للرياضة من بوابة كرة القدم... فيديو

أعلن بطل الفنون القتالية المعتزل، الروسي حبيب نورمحمدوف، عن استعداده للظهور لأول مرة في عالم كرة القدم.

ونشر حبيب مقطعا مصورا على صفحته الخاصة في "إنستغرام"، قائلا إنه مستعد لظهوره الأول في كرة القدم وتلقي العروض.

وظهر حبيب في المقطع المصور وهو يركض.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

هذا ويعتبر المصارع الروسي من المحبين لرياضة كرة القدم، وتربطه علاقات صداقة مع الكثير من اللاعبين كالبرتغالي رونالدو، حيث تبادلا الهدايا في أكثر من مناسبة.

كما وكان رونالدو أول المهنئبن للروسي بعد نزاله الأخير واعتزاله الرياضة.