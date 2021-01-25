إعلام... أنباء عن إقالة لامبارد من قيادة تشيلسي

وبحسب ما نقل موقع "جول" عن صحيفة "تلغراف" البريطانية، إن إدارة تشيلسي بقيادة رومان أبراموفيتش قد اتخذت قرارا بالتخلي عن خدمات لامبارد منتصف الموسم.

كما وتم إبلاغ اللاعبين بعدم الحضور لتدريبات الفريق، حتى فترة ما بعد الظهر بسبب اتخاذ القرار النهائي بخصوص الجهاز الفني.

BREAKING NEWS: Frank Lampard 'to be SACKED by Chelsea' https://t.co/HG071ud0aW pic.twitter.com/ne2wo2JURd — MailOnline Sport (@MailSport) January 25, 2021

وتعرض لامبارد لضغوط كبيرة وبخاصة بعد صرف النادي مبلغ 200 مليون يورو في سوق الانتقالات.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من تشيلسي حتى هذه اللحظة بخصوص التقارير عن إقالة المدير الفني أو تعيين جهاز تدريبي جديد لبقية الموسم بعد شائعات عودة أفرام غرانت.